شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار فني لحسم مشاركة «بن شرقي» و«أوناجم» أمام المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، إصدار أحكام قاطعة حول مشاركة الثنائي المغربي، أشرف بن شرقي، ومحمد أوناجم، خلال مباراة المصري المقرر إقامتها الخميس المقبل.

وتغيب بن شرقي وأوناجم، عن الانضمام لمعسكر الفريق طوال الفترة الماضية، بسبب عدم استطاعتهما الحضور من المغرب بسبب تعليق الرحلات الجوية.

وقرر كارتيرون، إخضاع الثنائي لاختبار فني، الأربعاء، لحسم موقفه من اصطحابهما ضمن قائمة المباراة أو استبعادهم منها.