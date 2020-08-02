شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستأنف تدريباته بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بقيادة الفرنسي ديديه جوميز، المدير الفنى، تدريباته اليوم الأحد، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبين بمناسبة عيد الأضحى.

وكان الجهاز الفنى، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات لمدة 72 ساعة بمناسبة عيد الأضحى ومنحهم الفرصة للاحتفال بالعيد مع أسرهم، بالإضافة لمنحهم قسطا من الراحة قبل تطبيق البرنامج البدني الذي أعده الجهاز الفنى لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين قبل انطلاق بطولة الدورى الممتاز من جديد.

ومن المقرر أن يخضع لاعبي الفريق اليوم لقياس الوزن قبل المران، بعد أن حذر الجهاز الفني اللاعبين من زيادة الوزن والإفراط في أكل اللحوم في العيد،

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة المصرى البورسعيدى منتصف أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة الــ19 ببطولة الدوري الممتاز.