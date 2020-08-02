شكرا لقرائتكم خبر عن «دونجا» يضغط على بيراميدز لإتمام انتقاله إلى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كثف نبيل عماد «دونجا»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز والمنتخب الوطنى، ضغطه على مسؤولى ناديه من أجل تسهيل طلباتهم المادية من أجل انتقاله إلى صفوف نادى الزمالك.

ووقع اللاعب لصفوف القلعة البيضاء لمدة 3 مواسم بداية من الموسم المقبل، ويتبقى فقط الوصول لصيغه اتفاق مع بيراميدز، الذي اشترط 60 مليون جنيه للموافقة على رحيل اللاعب، أو الحصول على 20 مليون جنيه بالإضافة إلى مصطفى محمد مهاجم الزمالك الشاب، هو ما رفضه مجلس الإدارة.

وأبدى اللاعب استعداده للتنازل عن كافه مستحقاته المتبقيه للنادى وكذلك المكافآت، من أجل تسهيل إجراءات انضمامه للقلعة البيضاء، ومن المنتظر أن يتواصل مرتضى منصور رئيس الزمالك، مع سالم الشامسي مالك نادى بيراميدز، لتقريب وجهات النظر في ظل رفض ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادى رحيل اللاعب.