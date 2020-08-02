شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطلب من الأندية الالتزام بالتباعد بمقصورة مباريات الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شددت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، على مسؤولي الأندية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز بالالتزام بالتباعد في المقصورة الرئيسية لملاعب المباريات.

وحددت اللجنة، مسافة متر بين المقاعد الموجودة داخل المقصورة، لضمان التباعد بين أعضاء مجلس الإدارة، خلال تواجدهم داخل ملاعب مباريات الدوري.

وشددت اللجنة، علي ضرورة وجود بوابة تعقيم، علي المقصورة الرئيسية لملاعب المباريات، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، لضمان اكتشاف أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.