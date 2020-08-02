شكرا لقرائتكم خبر عن حسين رجب يغيب عن المصري في مواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكد غياب حسين رجب لاعب الفريق الأول للنادي المصري البورسعيدي، من مواجهة فريقه أمام الزمالك المقرر لها يوم الخميس المقبل، في أولى المباريات بعد استئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وتعرض اللاعب للإصابة بشرخ في الحوض خلال مران الفريق خلال الأيام الماضية بعد كرة مشتركة وأجرى أشعة وأثبتت الإصابة.

وأكد الطبيب على هامش معسكر الفريق الذي يقام في برج العرب، أنه تأكد غياب اللاعب من مباراة الزمالك في بطولة الدوري المقرر لها يوم 6 أغسطس المقبل، نظرًا لغيابه عن الملاعب مدة تقارب 4 أسابيع.

فيما قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، صرف قسط من مستحقات لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي البورسعيدي، وكذلك رواتب العاملين بالنادي عن شهر يوليو الجاري خلال الأيام القليلة المقبلة.