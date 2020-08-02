شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة: عقوبات قوية على آرثور ميلو.. وغادر النادي ليحصل على 3 أضعاف راتبه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة الإسباني، إن النادي قرر اتخاذ إجراءات ضد البرازيلي آرثور ميلو لرفضه اللعب مع الفريق.

وأضاف بارتوميو، في تصريحات لصحيفة «سبورت» الكتالونية: «أردنا تجديد عقد آرثور لكن الوضع الاقتصادي معقد، إلى جانب ذلك ، تلقى آرثر عرضًا جيدًا من نادٍ آخر لديه بيانيتش، ميراليم لاعب كنا مهتمين به منذ فترة طويلة لذلك جاء قرار رحيل آرثور عن برشلونة، حيث لم يتمكن من جعل نفسه لاعبًا لا غنى عنه هنا».

وتابع بارتوميو:« قبل كل شيء سيحصل على ثلاثة أضعاف راتبه الحالي، لأن الوضع المالي في إيطاليا مفيد للغاية، واتفقنا مع آرثور على أنه سيلعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم، إنه لاعب مهم ويمكنه مساعدتنا، لكنه لم يحضر وهذا سلوك غير مقبول، لذلك قررنا اتخاذ إجراء ضده، كما أظهر عدم احترام غير مقبول لزملائه وللنادي، وهذا غير مبرر».

وقال بارتيميو: «يجب أن نحلل ما حدث ونحاول أن نفهم الأسباب. سنسأل اللاعب عن دوافعه لارتكاب هذا السلوك، لكن ستكون هناك عقوبات بالتأكيد، إذا لم يؤدي الفرد ما عليه في العمل فلن يحصل على أجره».

وكان ناديا برشلونة ويوفنتوس أكملا الصفقة التبادلية رسميا خلال الشهر الماضي، حيث انتقل آرثور إلى يوفنتوس مقابل انضمام البوسني ميراليم بيانيتش للبارسا و10 ملايين يورو نقدًا، لكن البرازيلي كان غاضبًا من طريقة رحيله عن «كامب نو».

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