شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يقود خط وسط الزمالك أمام المصري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكد مشاركة طارق حامد، لاعب وسط الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، أمام المصري في المباراة المقررة الخميس في الدوري الممتاز.
واشتكى طارق حامد، من إجهاد عضلي في مباراة الفريق الودية أمام طلائع الجيش الأخيرة، وهو ما أجبر الجهاز الفني لاستبداله في الشوط الثاني.
ووفقاً للدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق، تخلص حامد من حالة الإجهاد نهائياً وبات جاهزاً للمشاركة في المباريات الرسمية من الناحية الطبية، بداية من مواجهة المصري.
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الوضع في مصر
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اصابات
94,316
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تعافي
41,137
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وفيات
4,834
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