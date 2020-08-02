شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استون فيلا يقدم قميصه الجديد لموسم 2020-2021 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020 كشف نادي ​استون فيلا​ الإنكليزي عن قميصه الجديد والذي سيرتديه في موسم 2020-2021 المقبل.

وحمل القميص الألوان الزرقاء والحمراء التقليدية، وتم وضع إسم الراعي الرسمي الجديد على مقدمة القميص.

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