شكرا لقرائتكم فايلر يستفسر من طبيب الأهلي عن موعد عودة حسين الشحات للتدريبات الجماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعلم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عن موعد عودة حسين الشحات نجم هجوم الفريق للتدريبات، بعد اجرائه جراحة الفتاق مؤخراً، خاصة وأنه واحد من أهم عناصر الفريق الهجومية، التي يعول عليها كثيراً سواء على المستوي المحلي أو الافريقي، وأكد طبيب الأهلي لفايلر أن حسين الشحات سيعود في فترة تتراوح من شهر ونصف الي شهرين بحيث يكون تعافى تماماً من تداعيات الجراحة التي أجراها، خاصة وأنه تحامل على نفسه كثيراً قبل اجرائها لحاجة الفريق لخدماته.

ويبدأ الشحات خلال الفترة المقبلة أولى مراحل التأهيل تمهيداً للعودة للتدريبات فى النادى، بالتنسيق مع الجهاز الطبى الذى أوصى الشحات بالراحة فى المنزل وعدم بذل أى مجهود للتعافى جيداً من الجراحة قبل بدء رحلة التدريبات والعودة للملاعب، ومن المقرر أن يبدأ الشحات تدريباته بخوض تمارين بسيطه كمرحلة أولى فى رحلة العلاج والتأهيل من جراحة "الفتاق".

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وكان حسين الشحات تحدث عن إنه واجه العديد من الصعوبات فى حياته حتى يستطيع تحقيق حلمه بإرتداء قميص الشياطين الحمر، لافتًا إلى إنه عمل فى أكثر من مجال أبرزهم العمل فى بنزينة وورشة لتصنيع الالوميتال، مشيرًا إلى إنه عندما يتذكر تلك الأيام الصعبة "يبكى" خاصة بعدما أنعم الله عليه فى الوقت الحالى وأصبح لاعبًا فى صفوف النادى الأهلى.

أضاف، إنه سبق ووقع للزمالك والأهلى عندما كان لاعبًا فى صفوف الشرقية للدخان بدورى الدرجة الثانية، إلا إن الأمر لم يتم حينها، وانتقلت للاتحاد السكندرى بعدها وحصلت على أموال ساعدتنى على الزواج، ثم انتقلت لصفوف المقاصة وتحسن الحال بعد ذلك حتى انضميت للمارد الأحمر مؤخرًا.