شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يستعلم من طبيب الأهلي عن موعد عودة الشحات للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعلم السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، عن موعد عودة حسين الشحات نجم هجوم الفريق للتدريبات، بعد إجرائه جراحة الفتاق مؤخراً، خاصة أنه واحد من أهم عناصر الفريق الهجومية، التى يعول عليها كثيراً سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى، وأكد طبيب الأهلى لفايلر أن حسين الشحات سيعود فى فترة تتراوح من شهر ونصف إلى شهرين، بحيث يكون تعافى تماماً من تداعيات الجراحة التى أجراها، خاصة أنه تحامل على نفسه كثيراً قبل إجرائها لحاجة الفريق لخدماته.

ويبدأ الشحات خلال الفترة المقبلة أولى مراحل التأهيل تمهيداً للعودة للتدريبات فى النادى، بالتنسيق مع الجهاز الطبى الذى أوصى الشحات بالراحة فى المنزل وعدم بذل أى مجهود للتعافى جيداً من الجراحة قبل بدء رحلة التدريبات والعودة للملاعب، ومن المقرر أن يبدأ الشحات تدريباته بخوض تمارين بسيطة كمرحلة أولى فى رحلة العلاج والتأهيل من جراحة "الفتاق".

وكان حسين الشحات تحدث عن أنه واجه العديد من الصعوبات فى حياته حتى يستطيع تحقيق حلمه بارتداء قميص الشياطين الحمر، لافتًا إلى أنه عمل فى أكثر من مجال، أبرزهم العمل فى بنزينة وورشة لتصنيع الالوميتال، مشيرًا إلى أنه عندما يتذكر تلك الأيام الصعبة "يبكى" خاصة بعدما أنعم الله عليه فى الوقت الحالى وأصبح لاعبًا فى صفوف النادى الأهلى.

وأضاف أنه سبق ووقع للزمالك والأهلى عندما كان لاعبًا فى صفوف الشرقية للدخان بدورى الدرجة الثانية، إلا إن الأمر لم يتم حينها، وانتقلت للاتحاد السكندرى بعدها وحصلت على أموال ساعدتنى على الزواج، ثم انتقلت لصفوف المقاصة وتحسن الحال بعد ذلك حتى انضممت للمارد الأحمر مؤخرًا.