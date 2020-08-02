شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الكرة يفاجئون هشام حنفى فى عيد ميلاده الـ47 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل هشام حنفى، نجم النادى الأهلي السابق، بعيد ميلاده الـ47 حيث ولد فى 2 أغسطس عام 1973، ويعد هشام حنفى واحدا من أبرز لاعبى الوسط فى النادى الأهلى والمنتخب الوطنى فى العقود الأخيرة، وبدأ مسيرته الكروية داخل جدران القلعة الحمراء، قبل أن يخوض تجربة احترافية يحترف بالدورى التركي، وبعد فترة من الغربة لم يتحمل حنفى الابتعاد كثيراً عن الوطن ليقرر انهاء التجربة والعودة إلى مصر.

من جانبها فاجأت زوجة هشام حنفي، نجم الأهلي، بفيديو فى عيد ميلاده لعدد من نجوم الكرة يهنئونه بعيد ميلاده، أبرزهم أحمد حسن وحازم إمام ووليد صلاح الدين، محمد فضل، علاء ميهوب، شريف عبد الفضيل، والإعلامى سيف زاهر.

ولم ينجح إلحاح أحمد حسن، كابتن المنتخب السابق، فى إقناع حنفى بالبقاء بالدوري التركي واستطاع حسام وإبراهيم حسن وحازم إمام إقناع لاعب الأهلي بالانضمام للزمالك بسبب، وبالفعل تدرب حنفى مغ الفريق الأبيض ثلاثة أيام لكنه لم ينجح في تحويل انتمائه.

فى تلك الفترة تحدث حنفى مع محمود الخطيب نجم القلعة الحمراء السابق وشرح له القصة، فنصحه بيبو بعدم الانتقال إلى الزمالك لكى لا تنتهى علاقته مع الأهلي ويستطيع تولي مناصب في النادي مستقبلا، وطلب منه الحديث مع طارق سليم بما أنه كان المشرف على قطاع الكرة لكنه لم يوافق على عودته.

Advertisements

وتلقى حنفي مفاوضات من الإسماعيلي وعدد من الأندية، إلا أن مكالمة حلمي طولان أنهت انضمام نجم الأهلي إلى حرس الحدود ولعب 8 سنوات إضافية يعتبرها حنفي الأفضل في مسيرته بعد أن كان قريباً من الاعتزال عقب رفض القلعة الحمراء عودته، ليلعب 4 سنوات مع حرس الحدود ثم الاتحاد السكندري.

وعن سبب رحيله من البداية عن النادي الأهلي يقول حنفي، "بعض اللاعبين تآمروا علي لرحيلي عن الأهلي، علمت ذلك بعد رحيلي بأن البعض كان يدفع أموالا للجماهير كي يشتموني، كنا في التدريب قبل مباراة الزمالك في حضور 400 متفرج في مختار التتش، وفوجئت بالجماهير تسبني بدون سبب، بعد ذلك علمت حقيقة الأمر، وأنهم كانوا يريدون رحيلي وبالتالي يدفعون الأموال للجماهير كي تسبني وأشتبك معهم، هذا ما حدث فعلا بعدما اشتبكت في مرة مع الجماهير وغضب مانويل جوزيه من الأمر فطردني من التدريب".