شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. حبيبة جابر لاعبة الهوكى: بحب السندريلا ونفسى أكون عارضة أزياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب ألفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى حبيبة جابر لاعبة الهوكى بنادى سموحة، والتى شاركت فى بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، والتى تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.



لاعبة الهوكى

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الطبخ.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

بعرف أطبخ تشيكن الفريدو جدا وكل اللى بياكلها بيقوللا طعمها لذيذ.

من نجمك المفضل؟

كريستيانو رونالدو، بحب أتابع مبارياته.



اللاعبة حبيبة جابر

من مطربك المفضل؟

تامر حسنى كل أغانيه حلوة وبحب أسمعها.

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

نفسى أكون عارضة أزياء أو مراسلة رياضية.

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لاعبة سموحة

لما تتعاكسى فى الشارع.. ايه بيكون رد فعلك؟

بمشى ومش برد، وبتجاهل الموقف تماما.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

السندريلا سعاد حسنى مفيش حد قادر ياخد مكانها.



حبيبة ووالدها

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الفورمال أكتر لأنى طول الوقت بلبس الكاجوال، فبحب البس الفورمال أكتر.

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟

رجل رياضى طبعا.



اللاعبة حبيبة جابر

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟

هسيبها وأركز في دراستي لحد ما أوصل في الدراسة للهدف اللى نفسى فيه وأكون الحاجة اللى أنا عايزاها.