شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى فتحى يتدرب فى الجيم قبل الالتحاق بتدريبات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض حمدى فتحى، لاعب وسط النادي الأهلي، وصلة تدريبات بدنية فى صالة الجيم، قبل الانضمام إلى تدريبات القلعة الحمراء، حيث يعود الفريق الأحمر إلى تدريباته اليوم الأحد، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى التى حصلوا عليها. وكان الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر قرر منح حمدى فتحى راحة من التدريبات حتى انتهاء إجازة عيد الأضحى، ونشر حمدي فتحي صورة خلال تدريباته في صالة الجيم عبر حسابه الشخصي على انستجرام.



حمدي فتحي

كان حمدى فتحى قد أصيب بفيروس كورونا مؤخراً، وتسببت واقعة حمدى فى إعلان حالة الطوارئ القصوى فى فريق الكرة على وجه الخصوص وداخل القلعة الحمراء بصفة عامة وطلب السويسرى رينيه فايلر بتشديد الإجراءات الاحترازية داخل الفريق وزيادة عمليات التعقيم فى غرفة خلع الملابس وأدوات الكرة وغيرها من الإجراءات التى تضمن سلامة الجميع فى الفريق وتمنع انتشار الفيروس داخل الفريق، كما حدث فى أندية أخرى أبرزها الإنتاج الحربى الذى تم اكتشاف 18 حالة كورونا فيه مؤخراً.

في سياق آخر، أغلق مسئولو النادي الاهلي ملف تدعيم الفريق بصفقة أجنبية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية على الأقل خلال الفترة الحالية لعدة أسباب يأتي في مقدمتها عدم وجود مكان بالقائمة حالياً لضم لاعب أجنبي حيث يضم الأهلي ستة أجانب هم ، النيجيري جونيور أجاي والمالي آليو ديانج والسنغالي آليو بادجي والأنجولي جيرالدو والتونسي على معلول والمغربي وليد أزارو الذى فسخ عقده مؤخراً مع نادي الإتفاق السعودي ورفض تمديد الإعارة لنهاية الموسم الجاري بسبب خلافات مالية.

وقال مصدر في الأهلي أن إدارة النادي لم تعد تفكر في ضم أي لاعب أجنبي حالياً بسبب القائمة ، موضحاً أن النادي بحاجة للاستغناء عن أحد لاعبيه الأجانب بعد انتهاء الموسم الجاري وغالباً سيكون الأنجولي جيرالدو وفي حالة رغبة الاهلي ضم لاعب أجنبي عليه الإستغناء عن أحداً من الخماسي الأجنبي وهوأمر يبدو صعباً للغاية في الظروف الحالية بسبب عدم وجود عروض قوية للمغربي وليد أزارو الذى كان مُرشحاً للرحيل وضم مهاجم أو صانع ألعاب أجنبي بدلاً منه لكن فشل تسويق اللاعب وفسخ إعارته بجانب ضغوط لجنة التخطيط للكرة بالاهلي على السويسري رينيه فايلر المدير الفني للإبقاء على اللاعب رفعت أسهم بقاء أزارو وأبعدت فكرة ضم أجنبي أخر.

وأوضح المصدر أن هناك سببا آخر وراء إغلاق ملف الصفقة الأجنبية حالياً وهو رغبة فايلر في التركيز حالياً على الإرتباطات المحلية والأفريقية حيث يستعد الفريق لاستئناف بطولة الدوري بعد فترة طويلة بسبب "جائحة" كورونا وتعود المسابقة المحلية يوم 6 أغسطس الجاري كما يستعد الفريق لخوض منافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي في شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين.