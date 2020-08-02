شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب تعلن انطلاق حملة "جاهزين لتحدى 30 يوم" لنشر الرياضة بالمجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت فعاليات حملة "جاهزين لتحدى 30 يوم التى تتبناها وزارة الشباب والرياضة فى الفترة من 1 حتى 30 أغسطس الجارى، لنشر ثقافة ممارسة الرياضة بين المواطنين، وتتنوع التحديات التى تضمها الحملة منها مشى مسافة 25 كيلو أو 50 كيلو، السير بالكراسى المتحركة مسافة 25 كيلو أو 50 كيلو لذوى القدرات والهمم، جرى مسافة 50 كيلو أو 100 كيلو، دراجات هوائية مسافة 100 كيلو أو 200 كيلو، كياك مسافة 15 كيلو أو 25 كيلو، دراجات نارية مسافة 1000 كيلو.

وتركز الحملة على قيام المشاركين بتوثيق التحدى وإنجازه على مدار 30 يوما، ويُشترط اختيار تحدٍ واحد فقط، وأن يكون مناسباً للياقة البدنية للمشارك، وألا يقل العمر عن 16 عاماً.

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وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت كافة تفاصيل الحملة، وطرحت الرابط الإلكترونى لتسجيل البيانات المطلوبة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا نشر آليات توثيق التحدى بدءاً من الانطلاق وصولاً إلى ختام الحملة، واستلام شهادات التقدير، والميداليات.

وأوضح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة تبنى الوزارة للحملات والمبادرات البناءة التى تساهم فى نشر الرياضة داخل المجتمع، وجعلها أسلوب حياة، وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بممارسة المواطنين للرياضة فى الحياة اليومية كونها لها العديد من التأثيرات الإيجابية على تحسين اللياقة البدنية والصحية.

وأضاف وزير الرياضة أنه من المقرر تنفيذ عدة مبادرات أخرى خلال الفترة المقبلة تعظم من نشر الرياضة، وتعزز من المشاركة الايجابية للشباب بالمجتمع فى شتى المجالات، مشيراً إلى قيام الوزارة بتطوير البنية الإنشائية بالمنشآت الشبابية والرياضية فى جميع المحافظات، وتوفير كل التجهيزات اللازمة بها؛ ليتمكن الأعضاء ورواد تلك المنشآت من ممارسة الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية بها، وذلك جنباً إلى جنب مع تطوير أداء إدارة تلك المنشآت بما ينعكس بالإيجاب على تطورها وتقديم برامج وأنشطة ومشروعات متعددة تحقق رؤية واستراتيجية الوزارة.