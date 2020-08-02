شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة كورونا للاعبي الزمالك والمصري الثلاثاء في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري فريقا الزمالك والمصري، مسحة طبية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، الثلاثاء المقبل، بمدينة الإسكندرية، وذلك استعداداً للمواجهة المقررة بينهما الخميس.
وأخطرت اللجنة الطبية باتحاد الكرة الناديين، بخضوع الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، واللاعبين للمسحة الثلاثاء.
وشددت على أن اللاعب، الذي سيثبت تعرضه للإصابة بفيروس كورونا، سيتم استبعاده من الدخول ضمن قائمة المباراة.
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الوضع في مصر
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اصابات
94,316
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تعافي
41,137
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وفيات
4,834
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