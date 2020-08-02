شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير طبي من التعجل في الدفع بـ «أموتو» أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر الجهاز الطبي للفريق الكروي الأول للنادي المصري البورسعيدي، من التسرع في الدفع بالنيجيري أوستن أموتو، أمام الزمالك.
ويلتقي المصري مع نظيره الزمالك، الخميس المقبل، ضمن مباريات الدوري، على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.
ويؤدي أموتو، برنامج تدريبي مكثف، للارتقاء بمستواه البدني، بعدما غاب عن الفريق طوال الفترة المنقضية، بسبب إجرائه جراحة الزائدة الدودية.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
94,316
-
تعافي
41,137
-
وفيات
4,834
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير طبي من التعجل في الدفع بـ «أموتو» أمام الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.