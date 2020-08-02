شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير طبي من التعجل في الدفع بـ «أموتو» أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر الجهاز الطبي للفريق الكروي الأول للنادي المصري البورسعيدي، من التسرع في الدفع بالنيجيري أوستن أموتو، أمام الزمالك.

ويلتقي المصري مع نظيره الزمالك، الخميس المقبل، ضمن مباريات الدوري، على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

ويؤدي أموتو، برنامج تدريبي مكثف، للارتقاء بمستواه البدني، بعدما غاب عن الفريق طوال الفترة المنقضية، بسبب إجرائه جراحة الزائدة الدودية.