شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدينيو يقترب من إنهاء أزمة الإقامة الجبرية فى باراجواى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت شبكة ESPN العالمية أن السلطات في باراجواي على استعداد لمناقشة المساومة بقضية النجم البرازيلي السابق رونالدينيو، إذ يحاول محامو الأسطورة البرازيلية بحث الخيارات الممكنة لإخراجه من الإقامة الجبرية التي استمرت 4 أشهر في أحد فنادق باراجواي على خلفية قضية تزوير جواز سفره.

وفي وقت سابق حاول رونالدينيو التصالح مع الشرطة والقضاء ودفع مبلغ إضافي كتعويض من أجل الخروج من إقامته الجبرية، لكن السلطات رفضت طلبه.

واعتقلت شرطة باراجواي رونالدينيو، البالغ 40 عاما، مع شقيقه روبرت أسيس دي مورا مطلع مارس الماضي، بسبب دخول البلاد بجوازات سفر مزورة.