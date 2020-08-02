شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر طبية تكشف تفاصيل الحالة الصحية لتركي آل الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت مصادر مقربة من المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، أن الحالة الطبية مستقرة، والفريق الطبي ما زال يتابع الحالة والفحوصات لتحديد المطلوب خلال الفترة المقبلة.

وأضافت المصادر أن آل الشيخ يجري متابعات دورية لحالته مع الفريق الطبي بنيويورك على فترات، وشعر ببعض الآلان الفترة الماضية فقرر السفر وإجراءا فحوصات طبية.,

وكان تركي آل الشيخ السعودية رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية قد علق على الجدل المثار حول حالته الصحية في تدوينة قصيرة على موقع تويتر.

وكتب آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني، جملة مختصرة: "شكراً أنا بخير والحمد لله".

وكانت أنباء ترددت حول تدهور الحالة الصحية لتركي آل الشيخ، بعد سفره بشكل مفاجئ مع فريقه الطبي إلى نيويورك لمتابعة حالته الصحية.

وتداول عدد من الإعلاميين والمغردين السعوديين صورة من المستشفى لرئيس الهيئة العامة للترفيه والأجهزة الطبية موصولة بجسده داعين له بالشفاء، إلا أنه اتضح أن الصورة غير حقيقية وليست

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