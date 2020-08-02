شكرا لقرائتكم خبر عن الفتح يهدد بشكوى الأهلي بسبب «المجحد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هددت إدارة نادي الفتح نظيرتها في النادي الأهلي في حال عدم التزامها بتسديد حصة النادي من انتقال اللاعب محمد المجحد لصفوف الفريق الأهلاوي، باللجوء للجهات القضائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم لحفظ حقوق النادي.

وطلبت إدارة الفتح من نظيرتها في الأهلي الوفاء بالتزامها وتسديد المبلغ المستحق عليها من صفقة انتقال المجحد، البالغة قيمته أكثر من 6 ملايين ريال.

ووفقا لصحيفة «عكاظ السعودية»، الإدارة الفتحاوية بدأت في تجهيز أوراق الشكوى لتقديمها لجهات الاختصاص في اتحاد القدم؛ وذلك لعدم وفاء الإدارة الأهلاوية بسداد حصة النادي، من أجل حفظ حقوق النادي وإلزام الأهلي بسدد المبلغ المستحق عليها.