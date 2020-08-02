شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يعالج أخطاء الأهلى قبل عودة الدورى الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع السويسري رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي، برنامج تدريبى مكثف للاعبين يؤدونة خلال الأيام المقبلة يتضمن علاج الأخطاء الفنية التي وقع فيها اللاعبين خلال وديتى سموحة والجونة.

ويهدف فايلر، إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، بجانب تدريبهم على التحرك بدون كرة، والتسديد من مسافات بعيدة بجانب التدريب على استغلال العرضيات وذلك في إطار سعيه للوصول باللاعبين إلى أعلى فورمة تمكنهم من الظهور بمستوى جيد خلال المباريات الرسمية.

كما يواصل المدير الفنى عقد الجلسات الفردية مع اللاعبين لمراجعة الملاحظات الخاصة بأدائهم خلال التدريبات وتشجعيهم على الاجتهاد في الفترة المقبلة، بجانب الاستماع لمشاكلهم.