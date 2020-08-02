شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفاوض حسنية أغادير للتعاقد مع «باتنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية مغربية، أن نادى بيراميدز مهتم بالتعاقد مع مراد باتنا لاعب حسنية أغادير والفتح الرباطي سابقا، وذلك بعدما نال اللاعب إعجاب الجهاز الفنى لبيراميدز.

وأكدت صحيفة المنتخب المغربية، أن بيراميدز أحد أقوى الأندية المصرية حاليا، دخلت في مفاوضات جدية مع المهاجم المغربي من أجل الاتفاق معه للالتحاق بالنادي.

وقال الموقع، أن هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز، أبدى إقتناعا بمؤهلات مراد باتنا.

وفسخ اللاعب المغربي تعاقده مع نادي الجزيرة الإماراتي، وبات حرا، ولن يكلف بيراميدز مبالغا مالية إذا تعاقد معه.

ويلعب نادي بيراميدز في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث سيواجه من خلاله فريق حورويا كوناكري الغيني بالمغرب.

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