شكرا لقرائتكم خبر عن دروجبا يترشح لرئاسة اتحاد الكرة الإيفوارى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم النجم السابق للكرة الإيفوارية ديدي دروغبا ملف ترشحه إلى انتخابات رئاسة الإتحاد الإيفواري لكرة القدم، وقد واكب تقديم دروجبا للملف تغطية صحفية كبيرة. وينطلق لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق بأوفر الحظوظ لتقلد منصب رئيس إتحاد كرة القدم الإيفواري، في الإنتخابات المزمع إقامتها يوم 5 سبتمبر المقبل، واعتبر دروجبا في تصريحات على هامش تقديم ملف الترشح أن غايته ليست المناصب بقدر ما هي رغبته في خدمة كرة القدم الإيفوارية خصوصا والإفريقية عموما، مؤكدا أن الكرة اليوم تعاني في الكوت ديفوار الوضع في مصر

اصابات Advertisements 94,316

تعافي 41,137

وفيات 4,834

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