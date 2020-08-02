شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء المغربي يُجهز عرض ناري لخطف «أحداد» من الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية أن الرجاء المغربى عرض على مسئولى الزمالك 3 لاعبين، لاختيار احدهم للانتقال الى صفوف الابيض، مقابل الإبقاء على حميد أحداد فى صفوف الفريق المغربى.
ويتمسك المدير الفنى للرجاء باستمرار أحداد مع الفريق فى الفترة المقبلة، ويرغب فى بقائه بأى صوره وباى شكل .
وينتظر نادى الرجاء ينتظر قرار نادى الزمالك بشأن العرض المقدم من النادى المغربى لتحديد إمكانية قبوله من عدمه.
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