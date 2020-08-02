شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد ميلاده الـ 71.. هل تمنح إدارة الأهلي الرئاسة الشرفية لحسن حمدي؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت مصادر داخل مجلس إدارة النادي الأهلي، إن هناك اتجاه يتبناه مجلس إدارة النادي الأهلي والأعضاء القدامى بالنادي، بمنح العضوية الشرفية للكابتن حسن حمدي والذي يحتفل بعيد ميلاده الـ 71 اليوم.

وأكدت المصادر أن طرح هذه الفكرة يأتي لما قدمه رئيس النادي الأهلي السابق على مدار سنوات طويلة كلاعب وإداري ونائب ورئيس سابق للنادي الأهلي وشهد الفترة الذهبية للفريق من 2004 وحتى 2012.

ولد الكابتن حسن حمدي في الثاني من أغسطس 1949، وحصل على بكالوريوس تجارة عام 1973، ويُعد أحد أبناء ونجوم اللعبة فى النادى الأهلى، حيث انضم لفريق الناشئين تحت 14 سنة عام 1962، ثم تدرج كلاعب دولى حتى التحق بصفوف الفريق الأول، وفى موسم 71/1972 لعب مباراته الأولى أمام دمياط والتى انتهت بفوز الأهلى 5/2.

شارك حسن حمدىمع الفريق الأول فى بطولة الدورى طوال 6 مواسم لعب خلالها 107 مباريات فى المواسم 71/72 و72/73 و73/74 و74/75 و75/76 و76/1977م، على الرغم من تألقه ونبوغه الكروى مع الأهلى، إلا أن اعتزاله جاء مبكراً حيث أعلن عام 1977 اعتزاله لكرة القدم وهو يبلغ من العمر 28 عاماً بسبب الإصابة، ليشغل يوم 17 يونيو 1979 منصب مدير الكرة بالنادى الأهلى، وكان أصغر من شغل هذا المنصب فى الأهلى والأندية المصرية ليتولى بذلك مسئولية قيادة أكبر وأقوى فريق فى الشرق الأوسط.

نجح باقتدار فى قيادة سفينة الأهلى للعديد من البطولات، حيث حقق الفريق معه الفوز بدرع الدورى 7 مرات، وكأس مصر 4 مرات، كما حقق معه الفريق لقبه الإفريقى الأول بالفوز بكأس الأندية أبطال الدورى عام 1982، ثم ثلاث بطولات أفريقية متتالية وأبطال الكئوس ثلاث مرات والسوبر المصرى 6 مرات، وشارك الأهلى تحت قيادته فى 4 بطولات لكأس العالم للأندية.

عقب رحيل صالح سليم فى 6 مايو عام 2002 تقدم حسن حمدى للترشح لمنصب الرئاسة، وهو المنصب الذى حصل عليه بالتزكية، حيث لم ينافسه أحد على مقعد الرئيس، محققاً العديد من الإنجازات الأهلاوية حتى استحق لقب صائد الإنجازات الأهلاوية ولم يغادر القلعة الحمراء رئيساً سوى عندما طبق بند الثمانى سنوات الذى يحذر استمراره فى منصبه وتم انتخاب المهندس محمود طاهر رئيساً للنادى الأحمر قبل ظهور محمود الخطيب رئيساً للأهلى في الولاية الحالية.

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