شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برشلونة: عودة «نيمار» مستحيلة حاليًا.. وهذا موقف لاوتارو مارتينيز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، إن فيروس كورونا أثر على العديد من الأشياء ومن بينها كرة القدم بكل تأكيد، حيث أثر اقتصاديا على مجريات اللعبة، وبالتالي سيكون سوق الانتقالات هذا الصيف في غاية الصعوبة، مقارنة بالموسم الماضي.

وأضاف في تصريحات مع صحيفة «سبورت» الإسبانية، عن إمكانية التعاقد مع نيمار مرة أخرى، أن هذا الأمر مستحيل حالياً، مؤكداً ان الفريق الباريسي لن يفرط في اللاعب بسهولة.

وهو ما يؤكد أن اللاعب من أهم وأفضل اللاعبين في العالم، وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الكتالونية حاولت بقوة الموسم الماضي عودة اللاعب البرازيلي لقلعة «كامب نو» ولكن الأمر لم ينجح، وحاليا الفريق خسر قرابة 200 مليون يورو في الفترة من شهر مارس لشهر يونيو.

وعن مفاوضات النادي الكتالوني مع اللاعب لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي متوقفة حالياً، مؤكداً أنه كان هناك مفاوضات مع الفريق الإيطالي، ولكن بسبب المشاكل المالية الأمر متوقف الآن.