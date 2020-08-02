شكرا لقرائتكم خبر عن فرمان ناري من الزمالك بشأن رحيل مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أغلق مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضي منصور، الباب أمام رحيل مصطفي محمد، مهاجم الفريق الكروي الأول، في نهاية الموسم الجاري، وذلك بعدما تردد خلال الفترة الأخيرة تلقيه العديد من العروض الأوروبية والخليجية.

وعلمت «المصري اليوم»، من مصدر مسؤول داخل القلعة البيضاء، أن مصطفى محمد، مستمر مع الزمالك في الموسم المقبل، ولا توجد نية للتفريط فيه بصورة نهائية.

وشدد على أن إدارة الزمالك، أغلقت الباب نهائيًا حول رحيله، لعدة أسباب وعلى رأسها عدم وجود بديل مميز في السوق المحلي أو الخارجي، بالإضافة إلى صعوبة بيعه حاليًا بمقابل مادي كبير في السوق الأوروبي خاصة وأن العروض هناك تكون بمقابل مادي ضعيف من الأساس، كما أن فكرة احترافه في الخليج مرفوضة من الأساس لدى إدارة الزمالك خاصة وأن اللاعب لن يتمكن من تطوير مستواه كما هو الحال بالنسبة لأوروبا.