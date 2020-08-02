شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يجهز الزمالك «بن شرقي وأوناجم» بعد عودتهما من المغرب؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الارتياح داخل الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بعد تحديد موعد استعادة جهود الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لاعبى الفريق، بعد توصل إدارة الكرة بنادى الزمالك حول عودتهما من المغرب من خلال دبى، نظراً لعدم وجود رحلة طيران مباشرة بين المغرب ومصر حيث تواجد الثنائى في مسقط رأسهما خلال فترة التوقف الكروى التى جاءت بسبب جائحة كورونا.

ووضع الجهاز الفني للفريق، برنامج تأهيلى للثنائى بن شرقى وأوناجم من أجل تجهيزهما للعودة للمشاركة مع الفريق الأبيض خلال المرحلة المقبلة حيث سيكون هناك صعوبة كبيرة في لحاق الثنائى بمواجهة المصرى حيث سيتم إعدادهما للمواجهات التالية في الدورى من أجل تجهيز الثنائى للتواجد مع الفريق خاصة في مواجهة الرجاء المغربى، في نصف نهائي دورى أبطال إفريقيا، في شهر سبتمبر المقبل لكونهما من العناصر الأساسية التي يعول عليهما الجهاز الفني لصناعة الفارق لصالح أبناء ميت عقبة.