شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة من «كارتيرون» للاعبي الزمالك قبل مواجهة المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، جلسة مع لاعبيه أكد عليهم ضرورة التركيز في المرحلة المقبلة والظهور بشكل أفضل واستغلال مبارايات الدورى من أجل الاستعداد لأفريقيا.

كما شدد عليهم أيضا التمسك بأمل المنافسة على الدورى رغم صعوبته وخوض كل مباراة من أجل الفوز دون التركيز مع نتائج الأهلى.

وحرص الجهاز الفنى للفريق على التركيز على النواحى البدنية في بداية التدريبات لرفع معدلات اللياقة ثم التركيز على الجوانب الفنية والخططية، ثم خاض الفريق تقسيمة في آخر المران شهدت تركيز وحماس من لاعبى الفريق لحجز مكان في التشكيلة الأساسية القادمة.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.