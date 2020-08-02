شكرا لقرائتكم خبر عن بارتوميو: كيكي سيتين مستمر مع برشلونة مستقبلاً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، إن كيكي سيتين المدير الفني للبارسا مستمر مع الفريق، ولا صحة عن التقارير التي تناولت أن الإدارة تدرس التخلي عن المدير الفني الحالي للفريق.

وأضاف «بارتوميو» في تصريحات لصحيفة «سبورت» الإسبانية، إن «كيكي سيتين» مستمر كمديراً فنيا للبرسا مستقبلاً، وقال رئيس النادي الكتالوني، إن عقد «سيتين» ممتد مع الفريق، مؤكداً أنه هو مشروع للفريق هذا الموسم والموسم المقبل، مشيراً إلى أنه لم يكن هناك نيه مطلقاً لإقالة «سيتين» بعد خسارة لقب الليجا الإسبانية، قائلاً: «كيكي سيتين هو مدربنا».

وعن التحدث مع مدربين أخرين لتولي زمام الأمور الفنية داخل برشلونة، قال بارتوميو: «هذا الأمر غير صحيح لم نتحدث مع أي مدرب كما قيل، ولكن نعم تحدثنا مع تشافي، تربطنا به علاقة طيبه وجيدة، ولكنه حالياً مرتبط بقعد مع ناديه، تشافي سيكون مدرب البرسا في يوم من الأيام، وهو سيكون صاحب القرار، وأي من كان رئيس النادي حينها وسيقوم بالتعاقد مع تشافي فبالتأكيد سيكون قرار سليم وفي مصلحة النادي».