شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة للنني مع إدارة بيشكتاش لحسم موقفه وطرابزون يترقب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد محمد النني لاعب وسط منتخب مصر جلسة أخيرة لحسم مصيره مع نادي بشكتاش التركي بعد نهاية إجازة عيد الأضحى المبارك، بحسب صحيفة «ميليت التركية».

وانتهت إعارة محمد النني ومن المنتظر أن يعود إلى نادية الأصلي أرسنال الذي رحب بإعارته من جديد الموسم القادم، وأبدى سيرجان يالشين مدرب بشكتاش، رغبته في بقاء اللاعب لموسم آخر ولكن تبدو أزمة ارتفاع الراتب السنوي للنني عقبة ضخمة في وجه إتمام الصفقة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن النني يملك عرضا مغريا للرحيل إلى طرابزون سبور التركي في الموسم المقبل.

وكان النني قد رحل عن آرسنال معاراً، لعدم حصوله على فرصة المشاركة مع المدرب الأسبق أوناي إيمري.