شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يتصدر عناوين الصحف الإنجليزية بعد التتويج بلقب الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفلت صحف إنجلترا بتتويج أرسنال بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، والذي تحقق على حساب تشيلسي بالفوز بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت مساء أمس، على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.

واستطاع أرسنال أن يرفع الكأس للمرة الـ14 في تاريخه، كما نجح المدير الفني الإسباني الشاب ميكيل أرتيتا، لكتابة بطولته الأولى مع «المدفعجية» منذ أن رحل من الجهاز الفني لبيب جوارديولا مع مانشستر سيتي.

وأشادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، بالدور الذي لعبه النجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، من خلال قيادته أرسنال للفوز بلقب كأس إنجلترا للمرة الـ14 في تاريخ «الجانرز».

وأشارت الصحيفة، إلى أن أرسنال لم يرفع الراية البيضاء خاصة بعد الهدف المبكر من جانب نجم تشيلسي كريستيان بوليسيتش في الدقيقة السادسة من بداية اللقاء.

وأضافت الصحيفة، أن أوباميانج كان في الموعد بعدما سجل هدفي الفوز ليمنح مدربه ميكيل أرتيتا أولى ألقابه منذ قيادته المهمة الفنية للفريق في الموسم الحالي خلفًا لأوناي إيمري والذي رحل بسبب سوء النتائج.

فيما قالت صحيفة «ميرور» البريطانية، إن المدير الفني الإسباني الشاب ميكيل أرتيتا، استطاع أن يُتوج بالبطولة الأولى له منذ قرار رحيله من الجهاز الفني لفريق مانشستر سيتي والرحيل لأرسنال.

وأضافت الصحيفة، أن أوباميانج أهدى مدربه أرتيتا لقبًا غاليًا في بداية مسيرته التدريبية خاصة أن الفوز جاء على حساب تشيلسي بقيادة المدرب فرانك لامبارد.

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وتابعت الصحيفة البريطانية، أن أرسنال واصل تربعه في عدد الألقاب بكأس إنجلترا بعدما حقق «الجانرز» البطولة رقم 14 في تاريخهم، في المقابل توقف رصيد تشيلسي من الألقاب عند 8.