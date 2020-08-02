شكرا لقرائتكم خبر عن «أرتيتا» يحقق رقمًا قياسيًا مع أرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفنى لفريق أرسنال، رقمًا تاريخيًا، بعد تتويج فريقه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

وذكرت شبكة «أوبتا» المتخصصة في رصد الإحصائيات، أن المدرب الإسباني، يعد أول شخص في تاريخ النادى اللندنى، يحصد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، كقائد ومدرب للفريق.

كما أصبح أرتيتا، أول مدرب لأرسنال يفوز ببطولة كبيرة في موسمه الأول، منذ جورج جراهام في موسم 1986- 1987.

واستطاع أرسنال أن يرفع الكأس للمرة الـ14 في تاريخه، كما نجح المدير الفني الإسباني الشاب ميكيل أرتيتا لكتابة بطولته الأولى مع «المدفعجية» منذ أن رحل من الجهاز الفني لبيب جوارديولا مع مانشستر سيتي.