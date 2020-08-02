شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير أرسنال تتحدي «كورونا» على طريقتها الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خرجت جماهير فريق أرسنال، إلى شوارع مدينة لندن، للاحتفال بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، وتجمع عدد كبير من جماهير «الجانرز»، حول ملعب الإمارات معقل الفريق، رغم التحذيرات من التجمعات الكبيرة، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

واستطاع أرسنال أن يرفع الكأس للمرة الـ14 في تاريخه، كما نجح المدير الفني الإسباني الشاب ميكيل أرتيتا، في كتابة بطولته الأولى مع «المدفعجية» منذ أن رحل من الجهاز الفني لبيب جوارديولا مع مانشستر سيتي.