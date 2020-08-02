شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير أرسنال تتحدي «كورونا» على طريقتها الخاصة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خرجت جماهير فريق أرسنال، إلى شوارع مدينة لندن، للاحتفال بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، وتجمع عدد كبير من جماهير «الجانرز»، حول ملعب الإمارات معقل الفريق، رغم التحذيرات من التجمعات الكبيرة، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».
واستطاع أرسنال أن يرفع الكأس للمرة الـ14 في تاريخه، كما نجح المدير الفني الإسباني الشاب ميكيل أرتيتا، في كتابة بطولته الأولى مع «المدفعجية» منذ أن رحل من الجهاز الفني لبيب جوارديولا مع مانشستر سيتي.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
94,316
-
تعافي
41,137
-
وفيات
4,834
كانت هذه تفاصيل خبر جماهير أرسنال تتحدي «كورونا» على طريقتها الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.