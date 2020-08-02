شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سبارتاك موسكو يضم ألكسندر كوكورين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020 أعلن نادي ​سبارتاك موسكو​ الروسي عن ضم مهاجم نادي زينيت بطرسبورغ ​ألكسندر كوكورين​ رسميا.

وقال سبارتاك في بيان له: "إن النادي وقع عقدا طويل الأمد مع ألكسندر كوكورين وفق صفقة انتقال مجانية". Advertisements وسيحصل كوكورين البالغ 29 عاما، على 3,3 مليون يورو سنويا مع نادي العاصمة الروسية موسكو. ولعب كوكورين 10 مباريات مع سوتشي سجل خلالها 7 أهداف وقام بـ3 تمريرات حاسمة. يذكر أن كوكورين لعب هذا الموسم مع سوتشي معارا من زينيت الذي انتهى عقد اللاعب معه بنهاية الموسم الجاري.

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