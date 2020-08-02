رونالدو: أريد تحقيق السكوديتو الثالث مع يوفنتوس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020

أكّد النجم البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ أنه بدأ بالتفكير بتحقيق لقب السكوديتو في الموسم المقبل، ليكون اللقب الثالث له مع السيدة العجوز.



وقال رونالدو في تصريحات نشرتها شبكة سبورت ميديا سيت: "سعيد لأني فزت بآخر لقبين في الدوري، قد يبدو الأمر للبعض أنه سهل لكن الواقع لا يقول ذلك، عام بعد عام بالإصرار والعمل نستطيع الوصول إلى الأهداف، الآن علينا المضي إلى الأمام من أجل حصد اللقب الثالث لي هنا".

وساهم رونالدو في تحقيق لقب السكوديتو هذا الموسم بعد تسجيله 31 هدفا مع البيانكونيرو.