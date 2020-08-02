- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نجم ألماني آخر يقرر الإعتزال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020
قرر المهاجم الدولي الألماني ساندرو فاغنر إعتزال كرة القدم نهائياً بعد رحيله عن نادي تيانجين تيدا الصيني.
وبات فاغنر ثالث لاعب ألماني يقرر الإعتزال مؤخراً بعد أندريه شورله وبينديكت هوفيديس اللذان قررا الإعتزال في الفترة الماضية أيضاً.
وكان فاغنر قد أمضى الموسم الماضي في الدوري الصيني، لكنه قرر إلغاء عقده مع فريقه مما عرضه لعقوبة الإيقاف لمدة ستة أشهر.
ولعب صاحب الـ 32 عاماً لعدد من الأندية الألمانية الكبيرة على رأسها بايرن ميونيخ وتمكن من تسجيل 5 أهداف في 8 مباريات لعبها مع المنتخب الألماني.
كانت هذه تفاصيل خبر نجم ألماني آخر يقرر الإعتزال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.