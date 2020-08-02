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نجم ألماني آخر يقرر الإعتزال

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نجم ألماني آخر يقرر الإعتزال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020

قرر المهاجم الدولي الألماني ​ساندرو فاغنر​ إعتزال كرة القدم نهائياً بعد رحيله عن نادي ​تيانجين تيدا​ الصيني.

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وبات فاغنر ثالث لاعب ألماني يقرر الإعتزال مؤخراً بعد أندريه شورله وبينديكت هوفيديس اللذان قررا الإعتزال في الفترة الماضية أيضاً.

وكان فاغنر قد أمضى الموسم الماضي في الدوري الصيني، لكنه قرر إلغاء عقده مع فريقه مما عرضه لعقوبة الإيقاف لمدة ستة أشهر.

ولعب صاحب الـ 32 عاماً لعدد من الأندية الألمانية الكبيرة على رأسها ​بايرن ميونيخ​ وتمكن من تسجيل 5 أهداف في 8 مباريات لعبها مع المنتخب الألماني.

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