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انسيني قد يغيب عن مواجهة نابولي امام برشلونة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020

كشفت شبكة سبورت ميديا سيت أن قائد نادي ​نابولي​ ​لورنزو إنسيني​ قد يغيب عن مواجهة برشلونة يوم السبت المقبل في إياب الدور الـ16 من مسابقة .

وأشارت الشبكة إلى أن إنسيني يعاني من إصابة جديّة تعرض لها خلال مواجهة لاتسيو في الجولة الأخيرة من بطولة ​الدوري الايطالي​ والتي إنتهت بفوز نابولي 3-1، حيث خرج من أرض الملعب وهو يبكي متأثرا بالاصابة.

وكانت مباراة الذهاب بين نابولي وبرشلونة قد إنتهت بنتيجة التعادل 1-1 على ملعب سان باولو.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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