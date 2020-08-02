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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انسيني قد يغيب عن مواجهة نابولي امام برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020
كشفت شبكة سبورت ميديا سيت أن قائد نادي نابولي لورنزو إنسيني قد يغيب عن مواجهة برشلونة يوم السبت المقبل في إياب الدور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وأشارت الشبكة إلى أن إنسيني يعاني من إصابة جديّة تعرض لها خلال مواجهة لاتسيو في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الايطالي والتي إنتهت بفوز نابولي 3-1، حيث خرج من أرض الملعب وهو يبكي متأثرا بالاصابة.
وكانت مباراة الذهاب بين نابولي وبرشلونة قد إنتهت بنتيجة التعادل 1-1 على ملعب سان باولو.
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