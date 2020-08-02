انسيني قد يغيب عن مواجهة نابولي امام برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020

كشفت شبكة سبورت ميديا سيت أن قائد نادي ​نابولي​ ​لورنزو إنسيني​ قد يغيب عن مواجهة برشلونة يوم السبت المقبل في إياب الدور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.



وأشارت الشبكة إلى أن إنسيني يعاني من إصابة جديّة تعرض لها خلال مواجهة لاتسيو في الجولة الأخيرة من بطولة ​الدوري الايطالي​ والتي إنتهت بفوز نابولي 3-1، حيث خرج من أرض الملعب وهو يبكي متأثرا بالاصابة.

وكانت مباراة الذهاب بين نابولي وبرشلونة قد إنتهت بنتيجة التعادل 1-1 على ملعب سان باولو.