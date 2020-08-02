تشيلسي يحول إهتمامه إلى حارس مرمى بيرنلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020

يسعى نادي ​تشيلسي​ الإنكليزي للتعاقد مع حارس مرمى جديد خلال الفترة المقبلة، وقد حول أنظاره إلى حارس مرمى نادي ​بيرنلي​ والمنتخب الإنكليزي ​نيك بوب​.

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وإرتبط إسم البلوز بالعديد من حراس المرمى لخلافة الإسباني كيبا أريزابالاغا، على رأسهم يان أوبلاك وأندريه أونانا، لكن الآن تأتي التقارير من إنكلترا لتؤكد إهتمام تشيلسي بالحارس المتألق بوب.

وكان صاحب الـ 28 عاماً قد حافظ على نظافة شباكه في 16 مباراة في الدوري الإنكليزي الممتاز في هذا الموسم، وأثبت نفسه كواحد من أفضل الحراس على مستوى البريمرليغ.

وتفيد صحيفة ديلي ستار أن قيمة الحارس تقدر بحوالي 50 مليون يورو، وإدارة تشيلسي لا تمانع دفع المبلغ لحل مشكلة حراسة المرمى.