شكرا لقرائتكم اليوم.. معتمد جمال نجم الزمالك السابق يحتفل بعيد ميلاده الـ"47" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الأحد، معتمد جمال نجم الزمالك السابق ومدرب عام المنتخب الأوليمبي حالياً، بعيد ميلاده الـ47، حيث إنه من مواليد 2 أغسطس 1973، وكان معتمد جمال لاعبا مميزا فى خط الدفاع الأبيض، لتميزه بالمهارة الكبيرة وسط أقرانه فى الجيل الذى ضم حازم أمام وأسامة نبيه ومدحت عبد الهادى واحمد عبد الله وعقل جاد الله، وسجل هدفا وحيدا فى مشواره الكروى.

اعتزل معتمد جمال المسيرة الكروية في سن الـ25 بسبب إصابته بالرباط الصليبي، بعدما حقق ثلاثة ألقاب وهو لاعبا في صفوف نادي الزمالك ( دوري أبطال إفريقيا ، كأس السوبر ، كأس مصر)

كما لعب معتمد جمال لمنتخب مصر الأوليمبي وفاز بذهبية دورة الألعاب الإفريقية عام 1995 في زيمبابوي.

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بعد الاعتزال، عمل معتمد جمال كمدرب عام فى الزمالك، الأولى مع الهولندى رود كرول عام 2007 ، وحصل على بطولة كأس مصر، والمرة الثانية مع الألمانى راينر هولمان فى عام 2008، وكانت المرة الثالثة في عام 2018.

وكان معتمد جمال قاد منتخب الشباب للصعود إلى أمم أفريقيا بزامبيا 2017، على حساب أنجولا، وبلغ دور الـ 16، قبل أن تتم إقالته من تدريب المنتخب الفريق فى اعقاب الخروج المبكر من الدور الأول للبطولة، ليفشل فى التأهل إلى كأس العالم للشباب في كوريا الجنوبية.

ويتولى معتمد جمال مسئولية المدرب العام للمنتخب الأوليمبي في الوقت الحالي، ضمن الجهاز الفني للفراعنة بقيادة شوقي غريب، والذي نجح في التتويج مؤخراً ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة التي أقيمت بمصر في نوفمبر الماضي، وحجز بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو.