شكرا لقرائتكم بيراميدز يقرر فتح مزاد بيع دونجا بعد الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو نادي بيراميدز فتح مزاد على خدمات نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق ومنتخبنا الوطني تمهيداً لبيعه بأعلى سعر بداية من الموسم المقبل، بشرط تواجد اللاعب حتى انتهاء بطولة الكونفدرالية مع الفريق خاصة وأن الفريق نجح في الصعود للدور نصف النهائي، وبدأ النادى الأهلى في مزاحمة نظيره الزمالك، على ضم دونجا رغم إرسال مسئولى النادى الأبيض عرضًا رسميًا لبيراميدز من أجل ضم دونجا فى الموسم المقبل، حيث يسعى كلا القطبين لقطع الطريق على الآخر فى الصفقات التى يرغب كل طرف فى إبرامها، على أمل خطف اللاعب والفوز بخدماته، أو العمل على زيادة قيمة الصفقة من الناحية المادية على النادى الآخر.

أكد مسئولو بيراميدز أن هناك مفاوضات مع بعض الوكلاء الذين تحدثوا باسم الأهلى، من أجل ضم "دونجا" فى الميركاتو الصيفى المقبل، ووقع دونجا في وقت سابق للزمالك على عقد يمتد لمدة 4 مواسم مقبلة، وخاض دونجا 23 مباراة مع بيراميدز هذا الموسم في جميع البطولات، بمجموع دقائق لعب بلغت 1902 دقيقة، وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدف وحيد بمعدل تهديفي ونال البطاقة الصفراء في 4 مناسبات، ويعد أحد العناصر الصاعد بقوة فى الكرة المصرية سواء مع ناديه أو المنتخب الوطنى.

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في الوقت الذي يواصل مسئولو نادى بيراميدز تكثيف البحث عن مهاجم سوبر لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يرغب الفريق السماوى فى التعاقد مع مهاجم كفء لتدعيم خط الهجوم في الموسم الجديد.

ويعد الغانى جون أنطوى مهاجم بيراميدز، الأقرب للرحيل فى نهاية الموسم الجارى، بعدما أكدت بعض التقارير الغانية أن اللاعب يرغب فى الرحيل بنهاية الموسم وخوض تجربة جديدة، الأمر الذى يضعه على رأس قائمة المرشحين للرحيل فى نهاية الموسم.