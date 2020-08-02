شكرا لقرائتكم يوفنتوس يخسر من روما.. ويتوج ببطولته التاسعة توالياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أنهى إنتر ميلان الموسم محتلا المركز الثاني بالدوري الإيطالي لكرة القدم عقب تغلبه على مضيفه أتالانتا 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري، كما توج يوفنتوس ببطولته التاسعة تواليا رغم خسارته من روما في آخر جولات الموسم.

وشهدت أيضا هذه الجولة تعادل سامبدوريا مع بريشيا 1 - 1 وفوز ميلان على كالياري 3 - صفر وروما على يوفنتوس 3 - 1 ونابولي على لاتسيو 3 - 1.

وتقدم إنتر ميلان بهدف سجله دانيو دي أمبروزيو في الدقيقة الأولى من اللقاء، وأضاف آشلي يونغ الهدف الثاني لإنتر ميلان في الدقيقة 20. ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 82 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة خلف يوفنتوس، الذي توج باللقب، فيما توقف رصيد أتالانتا عند 78 نقطة في المركز الثاني.

وفي المباراة الثانية، سقط فريق يوفنتوس، حامل اللقب، في فخ الخسارة أمام ضيفه روما 3 - 1. وتقدم يوفنتوس بهدف سجله غونزالو هيغوايين في الدقيقة الخامسة، قبل أن يسجل روما ثلاثة أهداف عن طريق نيكولا كالينيتش في الدقيقة 23 ودييغو بيروتي هدفين في الدقيقتين 44، من ركلة جزاء، و52. وتوقف رصيد يوفنتوس عند 82 نقطة في صدارة الترتيب، فيما رفع روما رصيده إلى 70 نقطة في المركز الخامس حيث كان ضمن المشاركة في دور المجموعات بالدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وفي المباراة الثالثة، فاز ميلان على كالياري بثلاثة أهداف نظيفة سجلها راغنار كلافان، لاعب كالياري، بالخطا في مرمى فريقه في الدقيقة العاشرة وزلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقة 55 وصامويل كاستييخو في الدقيقة 57. وأهدر زلاتان إبراهيموفيتش ركلة جزاء لميلان في الدقيقة 44.

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ورفع ميلان رصيده إلى 66 نقطة في المركز السادس، حيث كان ضمن التأهل للعب في الدور التمهيدي بالدوري الأوروبي، فيما توقف رصيد كالياري عند 45 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي المباراة الرابعة، فاز نابولي على لاتسيو 3 - 1. وسجل أهداف نابولي فابيان رويز في الدقيقة التاسعة ولورنزو إنسيني في الدقيقة 54 من ركلة جزاء وماتيو بوليتانو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، فيما سجل هدف لاتسيو الوحيد تشيرو إيموبيلي في الدقيقة22 مسجلا هدفه الـ36 في الدوري هذا الموسم ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم غونزالو هيغوايين.

ورفع نابولي رصيده إلى62 نقطة في المركز السابع، حيث كان ضمن التأهل للدوري الأوروبي بفوزه بكأس إيطاليا، فيما توقف رصيد لاتسيو عند 78 نقطة في المركز الرابع حيث كان ضمن التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وفي المباراة الخامسة، خيم التعادل 1 - 1 على المباراة التي جمعت سامبدوريا بضيفه بريشيا. وتقدم سامبدوريا بهدف سجله مهدي لهريس في الدقيقة 41، وتعادل بريشيا عن طريق إرنيستو توريغروسا في الدقيقة 49 من ركلة جزاء. وشهدت المباراة إهدار فابيو كوالياريلا، لاعب سامبدوريا، ركلة جزاء في الدقيقة 27، وطرد كريستوفير اسكيلدسين لاعب سامبدوريا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع سامبدوريا رصيده إلى 42 نقطة في المركز الخامس عشر، كما رفع بريشيا رصيده إلى 25 نقطة في المركز التاسع عشر، حيث كان هبط رسميا لدوري الدرجة الثانية في وقت سابق من الموسم.