شكرا لقرائتكم إيموبيلي يعادل الرقم القياسي للأهداف في موسم واحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عادل تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو الرقم القياسي من الأهداف في موسم واحد بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم حيث سجل هدفا اليوم السبت رغم الخسارة 3-1 أمام نابولي في الجولة الأخيرة.

ورفع اللاعب البالغ عمره 30 عاما رصيده إلى 36 هدفا وعادل إنجاز غونزالو هيغوايين مع نابولي في موسم 2015-2016. وأنهى إيموبيلي الموسم متقدما بخمسة أهداف على كريستيانو رونالدو مهاجم

يوفنتوس وصاحب المركز الثاني.

ومنح فابيان رويز التقدم بهدف لنابولي بعد تسع دقائق بتسديدة من خارج منطقة الجزاء أبدلت اتجاهها. وسدد لورينتسو إنسيني لاعب نابولي في القائم قبل أن يدرك إيموبيلي التعادل للاتسيو في الدقيقة 22. واستعاد نابولي التقدم من ركلة جزاء نفذها إنسيني ثم أضاف ماتيو بوليتانو الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع.

وأنهى لاتسيو الدوري في المركز الرابع برصيد 78 نقطة بينما احتل نابولي، بطل كأس إيطاليا، المركز السابع وله 62 نقطة.