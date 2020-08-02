شكرا لقرائتكم أرسنال يعبر تشيلسي ويتوج بكأس إنجلترا الـ 14 في تاريخه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قاد الغابوني، بيير إيمريك أوباميانغ، فريقه، أرسنال، للتتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، عقب فوزه على تشيلسي 2 - 1 اليوم السبت في المباراة النهائية للبطولة.

وتقدم تشيلسي بهدف سجله كريستيان بوليستيش في الدقيقة الخامسة، وتعادل بيير إيمريك أوباميانغ لأرسنال في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل نفس اللاعب الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 67. وشهدت المباراة طرد ماتيو كوفاسيتش لاعب تشيلسي في الدقيقة 73، كما شهدت إلغاء هدف لأرسنال في الدقيقة 25.

وضمن أرسنال المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل بصفته بطلا لكأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بعد فشله في تأمين التأهل للعب في أوروبا من خلال الدوري بعد أن أنهى الموسم في المركز الثامن برصيد 56 نقطة.

فيما ضمن تشيلسي التأهل لدوري أبطال أوروبا عقب احتلاله المركز الرابع في الدوري برصيد 66 نقطة.