شكرا لقرائتكم غريزمان وديمبلي ينعشان تدريبات برشلونة قبل لقاء نابولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عاد المهاجمان الفرنسيان، أنطوان غريزمان، وعثمان ديمبلي، للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقهما برشلونة الإسباني، السبت، بعد تعافيهما من الإصابة، بحسب ما أفاد النادي، قبل أيام من استئناف منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وعاود النادي الكتالوني تدريباته هذا الأسبوع استعداداً لمواجهة ضيفه نابولي الإيطالي السبت المقبل في إياب الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال علماً أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1.

وتعرّض غريزمان لإصابة عضلية في فخذ الساق اليمنى خلال المباراة ضد بلد الوليد في 11 يوليو في المرحلة ما قبل الأخيرة من الدوري الإسباني الذي أحرز لقبه ريال مدريد، وفي المقابل كان موسم ديمبلي أكثر تعقيدا، إذ تعرض لإصابة في الفخذ الأيمن، وانتكس خلال التدريبات في الثالث من فبراير وخضع لعملية جراحية في 11 منه في فنلندا.

ونشر النادي يوم عبر موقعه الإلكتروني، صورة للنجمين الفرنسيين مرفقة بعبارة الأخبار السارة اليوم تأتي من المهاجمين الفرنسيين عثمان ديمبلي وأنطوان غريزمان، اللذين شاركا في التدريبات مع المجموعة وأنهيا قسما منها.

ومن غير المرجح أن يكون ديمبلي حاضرا أمام نابولي، نظرا لفترة ابتعاده الطويل عن الملاعب.