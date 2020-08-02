أرتيتا واثق من تمديد عقد أوباميانغ

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن ثقته في بقاء النجم الغابوني بيير ايمريك أوباميانغ مع الفريق بعد أن قاده للتتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
وسجل اوباميانج هدفي الفوز لأرسنال 2 - 1 على تشيلسي في المباراة النهائية التي جرت على استاد ويمبلي. وتوج أرسنال بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الرابعة عشرة في رقم قياسي غير مسبوق.
وينتهي عقد أوباميانغ مع أرسنال في يونيو المقبل وترددت أنباء عن رغبة عدة أندية في ضمه لكن أرتيتا يتوقع بقاءه. وقال أرتيتا "إنه يعرف وجهة نظري به، نريد أن نبني الفريق من حوله، أعتقد أنه يرغب في البقاء ، الأمر يتعلق بإتمام الاتفاق".
وأضاف "لكني أعتقد أن هذه اللحظات ستساعده على اكتشاف وتصديق أننا نسير في المسار الصحيح وهو جزء كبير منه، إنه محبوب من كل شخص في النادي، اتمنى أن يستمر معنا، وأعتقد أنه سيفعل".
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