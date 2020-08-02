شكرا لقرائتكم خبر عن ألعاب القوى يضم متعافى كورونا لتدريبات المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد العاب القوى، برئاسة سيف شاهين، انضمام اللاعبين الأربعة المتعافين من فيروس كورونا المستجد إلى تدريبات المنتخب، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، والمقرر لها بعد غد الثلاثاء.

ويأتي انضمام الرباعى بعد التأكد من تعافيهم تماما من الفيروس بمعرفة اللجنة الطبية بالاتحاد، والتي كشفت عن تعافى اللاعبين وإمكانية مشاركتهم في التدريبات بصورة طبيعية .

وخضع لاعبو منتخب ألعاب القوى إلى المسحة الأولى لفيروس كورونا الأسبوع الماضى، والتي كشفت إصابة 4 لاعبين بمنافسات الجرى، وتعافيهم من الفيروس، وأكد سيف شاهين رئيس اتحاد ألعاب القوى أن التحاليل أثبتت أن اللاعبين الأربعة كانوا في فترة نقاهة بعد إصابتهم بالفيروس، لذلك سيتم استبعادهم من التدريبات لحين خضوعهم لتحاليل وأشعة على القلب، للتأكد من قدرتهم على ممارسة اللعبة مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الجرى يحتاج الى مجهود، وهو ما قد يؤثر على القلب، وذلك قبل استئناف النشاط الرياضى، وبدء التدريبات والدخول فى معسكر بالمركز الأولمبى أو استاد القاهرة، استعدادا للبطولات الأفريقية والدولية والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021، ووصل عدد اللاعبين الذين خضعوا للتحاليل 17 لاعبا ولاعبة، وهم المرشحون بقوة للتأهل للأولمبياد من خلال البطولات المقبلة.