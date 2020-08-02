شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلي: اقتربنا من التعاقد مع مدرب برتغالى لقطاع الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع داخل النادى الأهلى كواليس مفاوضات ناديه مع مدرب أجنبى لتولى المسئولية الفنية لقطاع الناشئين بداية من الموسم المقبل، وقال المصدر إن المدرب الجديد برتغالى الجنسية، رافضاً الكشف عن اسمه فى الوقت الراهن، مؤكداً أنه سيكون مسئولاً عن الأمور الفنية لفرق القطاعات المختلفة داخل القلعة الحمراء.

وعن إمكانية التعاقد مع تاكيس جونياس، المدير الفنى السابق لدجلة، لتولى القطاع، أكد المصدر أن المدرب اليونانى يملك سيرة ذاتية جيدة، ومعروف عنه الكفاءة، إلا أن انضمامه للقطاع أمر صعب، خاصة أنه مدير فنى لفرق كبيرة، وبالتالى فليس من السهل إقناعه بمهمة تولى مسئولية قطاع الناشئين الأحمر وبالتالى فاسمه ليس مطروحاً للتواجد فى القطاع.

ويعلن مسئولو الأهلى تشكيل قطاع الناشئين الجديد الأربعاء المقبل بعد انتهاء خالد بيبو مدير القطاع من إعداد التصور النهائى له تمهيداً لعرضه على مجلس إدارة النادى برئاسة محمود الخطيب لاعتماده بشكل رسمى لبدء العمل فوراً على تطوير القطاع وإعادته لسابق عهده فى توريد لاعبين بشكل مستمر لفريق الكرة الأول.

ويستعد خالد بيبو للإعلان عن تشكيل القطاع والأجهزة الفنية التى ستتولى الإدارة الفنية لفرق الشباب فى الموسم الجديد، بعد توليه المسئولية خلفًا لفتحى مبروك، والذى انتقل لمنصب رئيس إدارة المواهب، ومن المقرر أن يكشف بيبو النقاب عن العديد من الإجراءات التى تهدف لتطوير قطاع الناشئين بالنادي، فى الوقت الذى قام بعمل حصر لأبرز المواهب فى القطاع لعمل عقود احتراف لهم للحفاظ عليهم ومنع رحيلهم دون موافقة النادي.