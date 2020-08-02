شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الشرطة يجدد الثقة فى مصطفى كامل مديرا فنيا للجودو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد نادى اتحاد الشرطة الرياضى الثقة فى مصطفى كامل المدير الفنى لفريق الجودو، فى ظل النتائج الإيجابية التى حققها الفريق الأشهر الماضية فترة توليه المهمة فى الشهور الستة بالموسم الماضى، وتم منح كامل صلاحيات اختيار الجهاز المعاون.

واستقر مصطفي كامل المدير الفنى على أن يكون الجهاز المعاون مكونا من مجدى الصعيدى مدربا عاما، وهانى البدرى مدربا للرجال، وفكرى كمال مدربا للشباب، آلاء حامد مدربة للآنسات، ومحمد نصار مدرب براعم.

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وتولى كامل مهمة المدير الفني في سبتمبر الماضى مشرفا على قطاع الجودو، و كان معه فى الجهاز المعاون مجدى الصعيدى و3 مدربين آخرين، إلا أنه بعد تجديد الثقة فيه ، قام بإحداث تغيير في الجهاز المعاون له لينضم هانى البدرى و الاء حامد ، و فكرى كمال بالإضافة إلى محمد نصار .

ويمتلك مصطفى كامل مسيرة مشرفة فى اللعبة، حيث إنه بطل أفريقيا السابق، وحقق الكثير من الميداليات، وقت أن كان لاعبا ومدربا.

يذكر أن اتحاد الجودو برئاسة مطيع فخر الدين ، قرر خضوع لاعبى منتخب الجودو إلى تحليل منشطات بمعرفة الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، وذلك للتأكد من عدم وقوعهم في هذا الفخ خلال فترة التوقف والتي دامت عدة أشهر ، على أن يتم تحليل المنشطات بعد خضوعهم لمسحة كورونا الأولى ، و المحدد لها يوم 3 أغسطس المقبل.