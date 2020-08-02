شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينعي عزوز رفاعى مدير الكرة بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة عزوز رفاعى، مدير الكرة بنادى أخميم بسوهاج والموظف بفرع الاتحاد بسوهاج ومراقب المباريات، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أسرته وذويه الصبر الجميل.

فى سياق متصل، قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إلغاء مراسم الوقوف قبل مباريات الدورى وكذلك المصافحات بين اللاعبين أو الحكام ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما قررت اللجنة وصول اللاعبين للملعب بزى المباراة واخطار الأندية من لجنة المسابقات بالزى قبل المباراة عن طريق الانترنت بدلا من الاجتماعات الفنية.

كما قررت اللجنة خضوع اللاعبين والأجهزة الفنية لقياس درجات الحرارة فور الوصول، وأن ينزل كل فريق الملعب بشكل منفرد، ومنع تبادل القمصان بين اللاعبين، وتخفيض عدد اللاعبين فى غرف الملابس لاقصى درجة.

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فيما كشفت لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن أن تكلفة استقدام طاقم حكام أجنبي لإدارة مباريات الأهلي والزمالك سترتفع بسبب تطبيق تقنية الفيديو في الدوري، وأضحت اللجنة أن تكلفة استقدام الطاقم الأجنبي تبلغ 25 ألف دولار، لكن مع تطبيق تقنية الفيديو، واستقدام حكام للفيديو بجانب حكم الساحة والمساعدين، فإن التكلفة ستزداد مبلغ يتراوح بين 5 و10 آلاف دولار لتصل إلى 35 ألف دولار.

وقرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى تعيين حكام أجانب لمباراة الأهلى والزمالك فى الأسبوع الـ21 للدورى يوم 22 أغسطس المقبل ورفض المقترحات الخاصة بتعيين طاقم حكام مصرى للقاء ورغبة اللجنة الخماسية فى إنهاء الموسم الكروى بدون أى أزمات.

وكشف مصدر مسئول باللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن أنه تم رفض فكرة أيضًا تعيين حكام أجانب للفرق الأخرى وأن مباراة الأهلى والزمالك استثناء فقط، خاصة أن تكاليف استقدام الحكام الأجانب ستكون مرتفعة لأنه سيتم الاستعانة بحكام تستخدم تقنية حكم الـvar ودول قليلة هى من تستخدم تقنية حكم الفيديو فى العالم، وستكون تكاليفها مرتفعة، ونفس الأمر لمباراة الأهلى والزمالك سيتم الاستعانة بحكام var.