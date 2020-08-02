شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجى مهنئاً حسن حمدى: كل سنة وأنت صفحة مُضيئة فى تاريخ الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ المهندس خالد مرتجى، عضو مجلس إدارة الأهلى، حسن حمدى رئيس النادى الأسبق بمناسبة عيد ميلاده، وكتب مرتجى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "سيظل حسن حمدى صفحة مُضيئة فى تاريخ الأهلي.. سيظل مثالاً للانتماء والإخلاص.. سيظل أسطورة ورمز أهلاوى نفخر به دائماً.. تعلمت منك الكثير يا إمبراطور الرياضة المصرية.. كل سنة وحضرتك طيب."

ويرتبط خالد مرتجى بعلاقة قوية مع رئيس الاهلى وسبق أن وصف الأول الأخير بأنه مرجع وأيقونة رياضية، موضحاً فى تصريحات تلفزيونية سابقة أنه إستفاد وتعلّم الكثير من حسن حمدى خلال عمله تحت قيادته فى مجلس الأهلى لسنوات طويلة شهدت إنجازات رائعة للقلعة الحمراء، وواصل مرتجى تصريحاته عن حسن حمدى، قائلاً: "إنه شخص ديمقراطي، ويسمح بالاختلاف طالما الأمر لا يمس قيم ومبادئ وأساسيات"، وتابع "حسن حمدى أيقونة إنه إمبراطور الرياضة المصرية"، وأتم خالد مرتجى تصريحاته فى هذا الشأن "أعتقد أن مصر كلها وليس النادى الأهلى فقط، خسرت حسن حمدى بإعلانه اعتزال العمل العام".



خالد مرتجي

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ويحتفل حسن حمدى، رئيس النادى الأهلي الأسبق، اليوم الأحد، بعيد ميلاده الـ "71"، "وزير الدفاع" حسن حمدى تتلمذ على يد المايسترو "صالح سليم" لاعباً ومدرباً للكرة، ثم عضواً بمجلس الإدارة وأميناً للصندوق ووكيلاً حتى أصبح رئيساً للنادى الأهلى ليصبح أسطورة حقيقة ورمزاً لا ينسى فى تاريخ القلعة الحمراء .

ولد "محمد محمود حمدى إسماعيل" يوم 2 أغسطس 1949، حصل على بكالوريوس تجارة عام 1973، هو يُعد أحد أبناء ونجوم اللعبة فى النادى الأهلى، حيث انضم لفريق الناشئين تحت 14 سنة عام 1962، ثم تدرج كلاعب دولى حتى التحق بصفوف الفريق الأول، وفى موسم 71/1972 لعب مباراته الأولى أمام دمياط والتى انتهت بفوز الأهلى 5/2.

كما شارك "حسن حمدى" مع الفريق الأول فى بطولة الدورى طوال 6 مواسم لعب خلالها 107 مباريات فى المواسم 71/72 و72/73 و73/74 و74/75 و75/76 و76/1977م، وإن كانت الثلاث مواسم الأخيرة هى الأبرز فى حياة حسن حمدى اللاعب وشهدت انطلاقته الحقيقية مع المدير الفنى المجرى “ناندور هيديكوتى”، حيث فاز الأهلى بالبطولة فى المواسم الثلاثة بجدارة.

وشارك "حسن حمدى" مع الفريق الأول فى بطولة الدورى طوال 6 مواسم لعب خلالها 107 مباريات فى المواسم 71/72 و72/73 و73/74 و74/75 و75/76 و76/1977، وإن كانت الثلاث مواسم الأخيرة هى الأبرز فى حياة حسن حمدى اللاعب وشهدت انطلاقته الحقيقية مع المدير الفنى المجرى “هيديكوتى”، حيث فاز الأهلى بالبطولة فى المواسم الثلاثة بجدارة.

على الرغم من تألق "حمدى" ونبوغه الكروى مع الأهلى، إلا أن اعتزاله جاء مبكراً حيث أعلن عام 1977 اعتزاله لكرة القدم وهو يبلغ من العمر 28 عاماً بسبب الإصابة، ليشغل يوم 17 يونيو 1979 منصب مدير الكرة بالنادى الأهلى، وكان أصغر من شغل هذا المنصب فى الأهلى والأندية المصرية ليتولى بذلك مسئولية قيادة القلعة الحمراء.